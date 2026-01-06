EGM Polis eşi ve sosyal kart hk.

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu
Çok Yazılan Konular
Şarktan çıkan iller için butonMaaş eşitlenmesiKabine Toplantısı Suriye Görevi Hakkında (güncel tutalım lütfen)İcralık polislerİpka nasıl oluyor yardım edinYok mu duyum balon falan hani polise çalışma vardi umutlar dibe indi.Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerÖğretmenlerin Polis ile olan RekabetleriPromosyon sonrası istifa ? iade ?
Sözlük
Son Haberler
CİMER Aracılığıyla Disiplin Soruşturmasına İtiraz Edilebilir Mi?İletişim Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik6 Ocak 2026'dan önemli gündem başlıklarıİstanbul'da 291 cinayet olayı aydınlatıldıRapor açıklandı: Doğum oranlarının düşme nedeni 'dijital kumar'
Editörün Seçimi
Aralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL kesinleşen memur zammıUzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.