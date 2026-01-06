Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

EGM Polis eşi ve sosyal kart hk.


06 Ocak 2026 01:54
EGM Polis eşi ve sosyal kart hk.

arkadaşlar merhaba eşim için ücretsiz EHS kartı [akbil] istanbul çıkarabilirsiniz Bilen varmı ??? Eğer bu kartı İstanbulkart veya Ankarakart gibi ulaşım indirimleri için alacaksanız; kurumunuzdan alacağınız "Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeli/yakınıdır" ibareli resmi üst yazı ile ilgili belediyenin kart merkezine gitmeniz gerekmektedir.

Çok Yazılan Konular

Şarktan çıkan iller için butonMaaş eşitlenmesiKabine Toplantısı Suriye Görevi Hakkında (güncel tutalım lütfen)İcralık polislerİpka nasıl oluyor yardım edinYok mu duyum balon falan hani polise çalışma vardi umutlar dibe indi.Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerÖğretmenlerin Polis ile olan RekabetleriPromosyon sonrası istifa ? iade ?

Sözlük

bi mola radyo yayını 4 pratik tatlı tarifleri 1 görüyorum ki çaresizliği hiç tatmamışsınız hayatınızda 1 günün filmi 2 kavga sırasında ceketi çıkarmak 3 şu an çalan şarkı 2 havan 1 kabare 1

Son Haberler

CİMER Aracılığıyla Disiplin Soruşturmasına İtiraz Edilebilir Mi?İletişim Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik6 Ocak 2026'dan önemli gündem başlıklarıİstanbul'da 291 cinayet olayı aydınlatıldıRapor açıklandı: Doğum oranlarının düşme nedeni 'dijital kumar'

Editörün Seçimi

Aralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL kesinleşen memur zammıUzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.