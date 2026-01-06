Engelli öğretmen yer değişikliği

Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Arkadaşlar merhaba 2025 Eylül ayında engelli öğretmen olarak il merkezine 120 km uzakta bir köy okuluna atandım, takipli olduğum hastane ve evim il merkezinde gidiş gelişim aşırı yoruyor ve hastalığım atak yapıyor takipli olduğum hastaneden heyet raporu alsam daha yakın bir yere geçme ihtimalim var mı ? 120 km kabul edilebilir bir uzaklık mı?

