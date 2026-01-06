KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan

Merkez bankası alımı


06 Ocak 2026 11:53
Merkez bankası alımı

Geçtiğimiz Kasım-Aralık ayı içerisinde Merkez Bankası araştırmacı, ekonomist, uzman yardımcısı, müfettiş yardımcılığı, mühendislik gibi farklı bölümlerden alımlar için mülakat yaptı. Daha önce girmiş olan ya da hali hazırda çalışan arkadaşlara sorum şu olacak idi :

Mülakat sonuçları açıklanması ne kadar sürüyor?

Çok Yazılan Konular

2025/2 Sonuçlar ne zaman açıklanırDHMİ hava trafik kontrolörüHarita, jeodezi ve fotogrametri, geomatik mühendisleriDHMİ düz memurluk hk.Sağlık bakanlığı mühendislikAntidepresan kullanımı ve heyet raporu

Sözlük

görüyorum ki çaresizliği hiç tatmamışsınız hayatınızda 2 kavga sırasında ceketi çıkarmak 3 günün filmi 2 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 1 şu an çalan şarkı 1 havan 1 güne bir söz bırak 1 bi mola radyo yayını 4 kabare 1 pratik tatlı tarifleri 1

Son Haberler

Fenerbahçe ve Ali Koç aleyhine açılan dava reddedildi!Gözaltındaki ünlüler Adli Tıp Kurumu'ndaBahçeli'den ABD'ye Maduro tepkisi: 'Yapılan haydutluk'ABD Dışişleri Bakanlığının Rusça hesabından 'Trump ile oyun oynama' mesajı2026 Resmi Tatil Günleri Belli Oldu: İşte Tatil Takvimi!

Editörün Seçimi

Aralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL kesinleşen memur zammıUzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.