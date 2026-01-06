Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han

2026 Yeni başlayan katip maaşı ne olacak


06 Ocak 2026 12:21
2026 Yeni başlayan katip maaşı ne olacak
60 bini geçiyor mu

Çok Yazılan Konular

Yeşil Pasaport İçin Dolu Boş KararnamesiGöreve İade Edilen Memur HaklarıAday Memur Kurumlar Arası GeçişKatiplik Çok Zor, Nasıl Kurtulurum?Eş durumu tayiniÜDS Başvurularında Hakkımın Yendiğini Düşünüyorum, Dava Hakkım Var mı?Ücretsiz İzinde Geçen Zamanın Kadroya Geçince Derece Kademe İntibakıKonyaya Yapılan Kampüs CezaeviAdalet Hizmet Sınıfıİnfaz ve Koruma Memurları Özlük Hakları Tek Başlık Altında Toplanalım Lütfen

Sözlük

şu an çalan şarkı 1 kabare 1 güne bir söz bırak 1 görüyorum ki çaresizliği hiç tatmamışsınız hayatınızda 2 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 1 havan 1 kavga sırasında ceketi çıkarmak 3 bi mola radyo yayını 4 pratik tatlı tarifleri 1 günün filmi 2

Son Haberler

Fenerbahçe ve Ali Koç aleyhine açılan dava reddedildi!Gözaltındaki ünlüler Adli Tıp Kurumu'ndaBahçeli'den ABD'ye Maduro tepkisi: 'Yapılan haydutluk'ABD Dışişleri Bakanlığının Rusça hesabından 'Trump ile oyun oynama' mesajı2026 Resmi Tatil Günleri Belli Oldu: İşte Tatil Takvimi!

Editörün Seçimi

Aralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL kesinleşen memur zammıUzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.