2026 ISG sınav takvimi


06 Ocak 2026 12:46
2026 ISG sınav takvimi

2026 yılında İş Sağlığı ve Güvenliği profesyoneli olma yolunda ilerleyen adaylar için mevzuat, sınav teknikleri ve sektör analizlerini içeren en kapsamlı güncel kılavuz paylaşıyorum https://www.yenimeslegim.com/is-guvenligi-uzmanligi-egitim-devam-zorunlulugu-2026

