Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Sözleşmeli Kadroya Geçişte Derece Hk.


06 Ocak 2026 12:51
Sözleşmeli Kadroya Geçişte Derece Hk.

Merhaba

Sözleşmeye meslek lisesi mezuniyetinden girdim, lisans mezuniyetim var

askerliğimi yedek subay olarak yaptım 9/1 den başlayıp 8/1 de bitirdim, kadroya geçtiğimde 8/1 den mi başlayacaktır ?

teşekkürler.

