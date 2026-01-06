Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
İcra acil dönüş yapın lütfen.


06 Ocak 2026 13:08
İcra acil dönüş yapın lütfen.

Icra dosylarım sebebjyle 6 ay kıdem tenzılı aldım sımdı gelecek yenı ıcralar var. cezayı yenı aldım tekrar ıcraya verılsem sorusturma acılırmı ceza alırmıyım tekrardan bılgısı olan varmı acaba.


captain42m
Şef
06 Ocak 2026 13:10
devrem idare mahkemesi ne itiraz et cezan kalkıyor bilgin olsun çünkü borç kişisel disiplin suçu mahkemelerce sayilmiyor

Omer552455
Aday Memur
06 Ocak 2026 13:14

Ozwlden yazdım bakarmısın

zivo
Daire Başkanı
06 Ocak 2026 13:43
hangi il devrem

Omer552455
Aday Memur
06 Ocak 2026 14:54

Erzurum

antigliadin
Memur
06 Ocak 2026 15:14

Kaç dosyadan o cezayı verdiler

