Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan

Eğitim tayininde eş durumu tayini


06 Ocak 2026 13:33
Eğitim tayininde eş durumu tayini

Eğitim tayini ile başka bir şehre tayin oldum. Eşim 3yıllık 45/A tıbbi sekreter. Eşimin çalıştığı yerin hizmet bölgesi D grubunda benim bulunduğum yer C grubu. Ben eğitimden dolayı 4 yıl burada çakılı gibiyim böyle bir durumda bölge gruplarına bakılır mı yoksa eş tayini kesin yapılır mı? Yardımcı olur musunuz?

Çok Yazılan Konular

Tıbbi sekreterler ve mutemetler bakabilir mi?Sağlık bakanlığı büro personel 3+1 e tabi mi?Alt bölge tayiniBoşanma tayini hk.Boşanmaya bağlı tayinÜniversite hastanesinden sağlık bakanlığına geçişYoruldum, ASM'ye geçmek istiyorum geçebilir miyim?İller arasi elazığ hemsireİller arası tayin iptali cezası sonrası eş durumuDerece kademe hakkında

Sözlük

görüyorum ki çaresizliği hiç tatmamışsınız hayatınızda 2 bi mola radyo yayını 4 kabare 1 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 1 günün filmi 1 güne bir söz bırak 1 pratik tatlı tarifleri 1 şu an çalan şarkı 1 kavga sırasında ceketi çıkarmak 1

Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emek Başarının AnahtarıdırSoğuk ve yağışlı hava geri dönüyor2026 yılı mali ve sosyal haklar genelgesi yayımlandıÇanakkale'de 4 büyüklüğünde depremBeşiktaş, Mert Günok'un sözleşmesini feshetti!

Editörün Seçimi

Aralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL kesinleşen memur zammıUzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.