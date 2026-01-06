Ek gosterge

Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
06 Ocak 2026 13:38
Arkadaslar derecem 4/2 ek gösterge de 1400

Doğrumudur göstermenin 1700 olması gerekmez mi


mnmaestro
06 Ocak 2026 14:18

kadronuz ne

