Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Istifa sonrasi geri donus icin ags sinavina giris konusu


06 Ocak 2026 15:48
Istifa sonrasi geri donus icin ags sinavina giris konusu

Kadrolu ogretmenin istifa sonrasi goreve donus surecinde yasananlari paylasma platformu.

.Ags sinavi su an icin tek secenek gorunse de, daha onceden memuriyete 2 kez donus hakki icin hala birseyler yapilabilir mi , yoksa bu sene yururluge giren ags sinavina mi girilmeli sorularina cevap ariyoruz.


Izmır45
Aday Memur
06 Ocak 2026 16:26

Kanunen hak verilmesi lazım; bu yönetmelikte şahsen bekliyorum. Sizce ? Duyumu olan varsa paylaşırsa memnun oluruz

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

2026 yarıyıl tatili öğretmenlerin mazarete bağlı yer değiştirme duyurusuBaşöğretmenlik eğitimi neden açılmadı?Yıllık enflasyon %30,80. En düşük emekli maaşı 18922 TL.Başöğretmen Ocak maaşı ne kadar olur? (2026)Öğretmenlikten istifa edip geri dönebilir miyim?il dışı görevlendirmede mehil ve başvuru onay süreci nasıl olur?HAGB ilk atamada sorun teşkil eder mi?Öğrencilerin idarede idareci gibi çalıştırılması.Engelli öğretmen yer değişikliğiUzman öğretmenlik baz alınma tarihi nedir?

Sözlük

görüyorum ki çaresizliği hiç tatmamışsınız hayatınızda 2 güne bir söz bırak 1 kabare 1 günün filmi 1 kavga sırasında ceketi çıkarmak 1 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 1 pratik tatlı tarifleri 1 şu an çalan şarkı 1 bi mola radyo yayını 2

Son Haberler

Ekonomi kurmayları en düşük emekli aylığı için bir araya geliyorÜnlü isimlerin uyuşturucu testi sonuçları çıktıBahis soruşturmasında tutuklu iki futbolcu hakkında yeni kararDolar günü 43,04 TL'den tamamladıABB'nin konser harcamalarına ilişkin davada 14 sanık hakim karşısında

Editörün Seçimi

Aralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL kesinleşen memur zammıUzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.