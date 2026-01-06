Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Puan sisteminde batıdan batıya tayin


06 Ocak 2026 16:22
Puan sisteminde batıdan batıya tayin

Arkadaşlar puan sisteminde

1-Batıdan batıya süren dolduğu zaman dilekçe ile mi gidiliyor?

2-Dilekçe ile gidiliyorsa önce dilekçe verip normal atama gibi atama döneminde bütün batı illerini tercih yaparak mı gidiyoruz?

3-Son olarak ilçe süresi il merkezinden düşük ilçe süresi dolunca atama isteye biliyor muyuz yoksa il merkezinin süresini doldurmak zorunda mıyız?

Bu konuda bilgisi olan arkadaşlar yazarsa çok memnun olurum şimdiden teşekkürler

