KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan

KPSS Lisans Calisma Grubu


06 Ocak 2026 19:38
KPSS Lisans Calisma Grubu

Arkadaslar merhabalar , Ekim ayinda calismaya baslamis biri olarak konularim yeni bitti . Benim gibi olan birileri varsa surecin devaminda beraber ilerleyebiliriz. hem genel tekrarlar icin hem de deneme sinavlari icin . Ciddi calisan arkadaslar varsa tlgrm grubu kurup beraber ilerleyebiliriz.

Herkese iyi calismalar .

Çok Yazılan Konular

2025/2 Sonuçlar ne zaman açıklanır2027-2028'de de tasarruf devam etcek miDHMİ hava trafik kontrolörüHarita, jeodezi ve fotogrametri, geomatik mühendisleriDHMİ düz memurluk hk.Sağlık bakanlığı mühendislikAntidepresan kullanımı ve heyet raporu

Sözlük

kabare 1 şu an çalan şarkı 1 günün filmi 1 pratik tatlı tarifleri 1 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 1 görüyorum ki çaresizliği hiç tatmamışsınız hayatınızda 2 kavga sırasında ceketi çıkarmak 1 güne bir söz bırak 1

Son Haberler

Duvarın çökmesi sonucu kayaların altında kalan genç öldüTCMB'nin aralık raporu: Enflasyonun ana eğiliminde gerileme sürüyor!Bakan Güler'den PKK'ya: Kayıtsız şartsız silah bırakın ve teslim olun5 liralık fiyat anlaşmazlığında eniştesi tarafından öldürüldüTBMM Genel Kurulu, toplantı yeter sayısı bulunamadığı için kapandı

Editörün Seçimi

Aralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL kesinleşen memur zammıUzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.