Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan

hastanelerde özellikli birim


06 Ocak 2026 19:54
hastanelerde özellikli birim
deblet hastanesınde acil servıste çalısıyorm, diyalize çekildim. fark alırmıym. diyalizde özellıklı bırım sayılıyormu

Çok Yazılan Konular

Tıbbi sekreterler ve mutemetler bakabilir mi?Sağlık bakanlığı büro personel 3+1 e tabi mi?Alt bölge tayiniBoşanma tayini hk.Boşanmaya bağlı tayinÜniversite hastanesinden sağlık bakanlığına geçişYoruldum, ASM'ye geçmek istiyorum geçebilir miyim?İller arasi elazığ hemsireİl içi eş durumu - sağlık personeli eşi olan öğretmenİller arası tayin iptali cezası sonrası eş durumu

Sözlük

kabare 1 şu an çalan şarkı 1 günün filmi 1 pratik tatlı tarifleri 1 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 1 görüyorum ki çaresizliği hiç tatmamışsınız hayatınızda 2 kavga sırasında ceketi çıkarmak 1 güne bir söz bırak 1

Son Haberler

Duvarın çökmesi sonucu kayaların altında kalan genç öldüTCMB'nin aralık raporu: Enflasyonun ana eğiliminde gerileme sürüyor!Bakan Güler'den PKK'ya: Kayıtsız şartsız silah bırakın ve teslim olun5 liralık fiyat anlaşmazlığında eniştesi tarafından öldürüldüTBMM Genel Kurulu, toplantı yeter sayısı bulunamadığı için kapandı

Editörün Seçimi

Aralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL kesinleşen memur zammıUzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.