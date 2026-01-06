Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : gül-feşan

engelli memura zorla gorevlendirme


06 Ocak 2026 22:02
engelli memura zorla gorevlendirme
Merhabalar,Devlet Memuruyum ve sonradan ortapedik engelli oldum (%43) Engelli raporumu İnsan Kaynaklarına verdim dosyama konması için.TH sınıfında görev yapıyorum.Arazi de çalışıyordum, müdürüm engel durumuma bakmaksızın gorevlendirme yaparak arazi işlerine devam etmemi tebliğ etti, yapamiycami söylememe rağmen imzalatti. Ben şimdi bu durumda hangi hukuki haklara sahibim öğrenmek istiyorum.

