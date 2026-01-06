Egm İdare Mahkemesi Savunma

Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
İdare mahkemesine açtığım Yd talepli iptal davasında egm 29. günde savunma verdi son gün yani avukat tutup 4 sayfalık savunma yazmışlar ilk 2 sayfası kurul kararını kopyala yapıştır yapmış son 2 sayfasında sunduğumuz argümanlara cevap vermiş biz kyok kararını sunmuştuk egm nin avukatı kyok kararı bizi bağlamaz tarzı disiplin soruşturması bağımsızdır şeklinde genel geçer savunma yazmış 2 yıllık Zamanaşımı oldu demiştik biz fiili bu tarihte öğrendik Zamanaşımı olmadı demiş alt ceza şartlarını sağlıyorum alt ceza verilmedi verilmediği gibi kurul kararında neden vermediklerinin gerekçesini nedenini yazmamışlar usulsüzlük dedik alt ceza gerekçesini yazmak zorunda değiliz bu kurulun takdirinde şeklinde yazmış avukatları şimdi normalde prosedür böyle mi oluyor egm avukatının ve egm nin bu şekilde yazması normal mi bir de idare mahkemesi bu tarz konularda kurumumu haklı görüyor?

