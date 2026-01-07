Kademe ve Derece Saydırma

Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Merhaba, Ben 2 yıl süreyle 4/B sözleşmeli olarak çalıştım. Şu an farklı bir kurumda 1 yıldır kadrolu mühendis olarak görev yapmaktayım. Acaba 4/B sözleşmeli hizmet sürem, kademe ve derece ilerlememde dikkate alınır mı, yoksa sayılmaz mı? Bilgilendirirseniz çok sevinirim. Teşekkürler.

