Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

Vefat halinde haklar


07 Ocak 2026 02:21
Vefat halinde haklar

Ölümü halinde bir memur hakları hakları kime kalır, boşanma sürecinde olan biri için, geride kalan haklarını ailesine anne ve babasına nasıl aktarır, bir resmi belge yoksa anne ve baba haklarını nasıl korur


?polishasan
Aday Memur
07 Ocak 2026 02:27

Saçma sapan şeyler düşünmeye gerek yok devrem

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Şarktan çıkan iller için butonMaaş eşitlenmesiGönüllü şarkSuriye Görevi Hakkında (güncel tutalım lütfen)Korsan taksi kullanımı hakknda50 Yaş tayiniyle ilgiliEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerİcralık polislerİpka nasıl oluyor yardım edinKabine Toplantısı

Sözlük

kabare 1 güne bir söz bırak 1 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 1 şu an çalan şarkı 1 görüyorum ki çaresizliği hiç tatmamışsınız hayatınızda 2 kavga sırasında ceketi çıkarmak 1

Son Haberler

7 Ocak 2026 tarihli atama kararı yayımlandıSosyal Medya Paylaşımı Üzerinden Memura Disiplin Cezası Verilir Mi?Kültürel Miras Uzmanları İçin Çözüm Taslağı Askıda: İstifa ve Dava Seçeneği Gündemde7 Ocak 2026'dan önemli gündem başlıklarıFormül Plastik Halka Arz Oluyor

Editörün Seçimi

Aralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL kesinleşen memur zammıUzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.