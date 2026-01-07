Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Gönüllü şark hk.


07 Ocak 2026 09:16
Gönüllü şark hk.

arkadaslar mus yazmayı düşünüyorum mus hakkında bilgisi olan yazabilir mi? özellikle ekonomi ve kres fiyatlari ev kiraları? ekonomik anlamda yardımcı olabilir misiniz?


ezelisevdam
Aday Memur
07 Ocak 2026 09:57

Tek tercih yapılamıyor ki


asavran09
Aday Memur
07 Ocak 2026 09:59
Tek tercih demedim zaten ilk tercihim mus olacak sadece bilgi:)
ezelisevdam, Dün

Tek tercih yapılamıyor ki

Toplam 2 mesaj

