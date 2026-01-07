Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

Kayseri özel okul


07 Ocak 2026 09:34
Kayseri özel okul
emniyetin anlaşmalı olduğu bi kurum var mı Kayseri de ilkokula giden çocuk için

Fenerbahce19.07
Memur
07 Ocak 2026 10:45
Anlasma hakkinda bi bilgim yok ama Talas ta bi okul tavsiye edebilirim

rasim1903
Memur
07 Ocak 2026 11:47
devrem Kayseri personeliysen polnet olan bilgisayarda ortak dosyası var orada anlaşmalı tüm kurumlar var. Eğitim, sağlık vs.


