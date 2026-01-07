Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Bir dönemlik görevlendirme zorunlu hizmet süresini uzatır mı?


07 Ocak 2026 10:49
Bir dönemlik görevlendirme zorunlu hizmet süresini uzatır mı?

Zorunlu hizmet süresi içerisinde 1 dönem görevlendirme aldım 6/3 yerden 5/2 lik yere 2.5 dönem 6/3 te 1 dönem 5/2 de çalıştım zorunlu hizmetim 3 yıldan 4 yıla çıktı böyle mi oluyor normalde


berkaydal
Daire Başkanı
07 Ocak 2026 10:52

Evet.


tatar ramazan24
Aday Memur
07 Ocak 2026 13:53

görevlendirmeler hizmet süresinden sayılmaz o yuzden eve t böyle oluyor


Ogretmencillikmi
Aday Memur
07 Ocak 2026 14:27

Teşekkürler



