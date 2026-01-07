KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan

Sonuçlar açıklandı


07 Ocak 2026 11:10
Sonuçlar açıklandı

Atananlara hayırlı olsun


pdsude
Aday Memur
07 Ocak 2026 11:42

4001 taban kaç

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

2025/2 Sonuçlar ne zaman açıklanırAFAD makine mühendisliği2027-2028'de de tasarruf devam etcek mi?Kpss lisans tarihSonuçlar açıklandıZiraat mühendisleri platformu (ana konu)Harita, jeodezi ve fotogrametri, geomatik mühendisleriDHMİ düz memurluk hk.Sağlık bakanlığı mühendislikDHMİ hava trafik kontrolörü

Sözlük

Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 1 kavga sırasında ceketi çıkarmak 1 güne bir söz bırak 1 şu an çalan şarkı 1 kabare 1 görüyorum ki çaresizliği hiç tatmamışsınız hayatınızda 2

Son Haberler

Yükseköğretim mezunlarının iş gücüne katılım oranı yüzde 76,961 puana kadar düştü. Sürveyan kadrosu yine boş kaldıOtomotiv ihracatında rekor üstüne rekorAll Star oylamasında Alperen Şengün yükselişteKPSS-2025/2 Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

Editörün Seçimi

Aralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL kesinleşen memur zammıUzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.