Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

İstifa eden müdür yardımcısının tekrar sınava giriş süresi?


07 Ocak 2026 11:10
İstifa eden müdür yardımcısının tekrar sınava giriş süresi?

kaç yıl sonra tekrar sınava girip başvuru yapabilir


Sevdim-Seni
Genel Müdür
07 Ocak 2026 11:49

1


gudi02
Aday Memur
07 Ocak 2026 11:53
iyi birse iyi

berkaydal
Daire Başkanı
07 Ocak 2026 13:40

Bir melek ağlarmış müdür yardımcısı istifa edince.

Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

2026 yarıyıl tatili öğretmenlerin mazarete bağlı yer değiştirme duyurusuYıllık enflasyon %30,80. En düşük emekli maaşı 18922 TL.Okullarda öğle yemeği ve beslenme sorunu var mıdır?Başöğretmenlik eğitimi neden açılmadı?Boş derse giren öğretmene ek ders ödenmesiRotasyona uğradığım okula yeniden yönetici görevlendirme başvurusu yapabilir miyim?Engelli öğretmen yer değişikliğiKadrolu öğretmenin istifa sonrası geri dönüşüEn zor branş hangisi?Yönetici atama yönetmeliği değişecek mi?

Sözlük

meydanı boş bulmak 1 salavat 1 umre 1 görüyorum ki çaresizliği hiç tatmamışsınız hayatınızda 1 güne bir söz bırak 1 ayrı dünyaların insanıyız 1 hatalı yazılan entryi üç dakikadan sonra düzeltmek 1 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 1 daha önce açılmış konuları okyanusun dibinden bulup güncelleme 1

Son Haberler

Usulsüz Sendika Üyesi Yapan Memurun Soruşturmasını Hangi Makam Yürütür?8 Ocak 2026'dan önemli gündem başlıklarıMeteoroloji'den 22 il için uyarı: Fırtına ve şiddetli sağanak bekleniyor!Aydın'da 'domuz eti ile kavurma ikramı' iddiasına yalanlamaKülliye'de en düşük emekli zammı zirvesi gerçekleştirildi

Editörün Seçimi

Aralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL kesinleşen memur zammıUzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.