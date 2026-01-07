Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
müdür yardımcısı istifa edince


07 Ocak 2026 11:10
müdür yardımcısı istifa edince
kaç yıl sonra tekrar sınava girip başvuru yapabilir

Sevdim-Seni
Genel Müdür
07 Ocak 2026 11:49

1


gudi02
Aday Memur
07 Ocak 2026 11:53
iyi birse iyi
