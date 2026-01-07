Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
07 Ocak 2026 12:31
Kalmak İstiyorum Butonu Hakkında

Arkadaşlar görev yaptığım ilde 9 uncu yılım, ilin görev süresi 8 yıl, başladığımda batı iliydi, depremde şark oldu sonra geri batı oldu, ikinci şarkımı bu sene bitirmiş oluyorum, şimdi buton mevzusu çıktı, görevime devam etmek istiyorum seçeneğini seçince 8 yıl daha burda kalmış mı olacağım, yoksa bir sonraki yıl yine tayine mi tabi olacağım, yazıya göre en baştan başlayıp 8 yıl daha kalacağım şeklinde anladım ben


Ankaralımemur41
Şef
07 Ocak 2026 12:42
he sen diyosunki olduğum yerde 55 e kadar kalıyım burda emekli oluyım

Tykk
Aday Memur
07 Ocak 2026 12:54

Sıfırdan başlıyorsun, bir yıl kalmak isteyen için ipka


Tykk
Aday Memur
07 Ocak 2026 12:56

Sürekli yer değiştirmek, hem aileni hem çocuklarının psikolojik açıdan yıpranması demek...bir yere alışmak kaç yılını alıyor insanın, bizde robot değiliz, düzen kurduğu yerden kim ayrılmak ister..buton işi çok iyi oldu isteyen gider isteyen kalır

Ankaralımemur41, 1 saat önce
he sen diyosunki olduğum yerde 55 e kadar kalıyım burda emekli oluyım
