Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı


07 Ocak 2026 13:26
Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı

Bilgisayar mühendisi olarak bu kuruma atandım genel bilgisi olan varmı acaba ?


Flowelch
Aday Memur
07 Ocak 2026 14:00

hocam inşallah hayırlı olur. kurumda çalışıyorum ben de bilgi almak isterseniz mesaj atabilirsiniz.

