İller arası becayiş oluyor mu?


07 Ocak 2026 13:45
İller arası becayiş oluyor mu?

iller arası becayiş oluyor mu? iki farklı il ama aynı bakanlık personeli.


07 Ocak 2026 14:02

Karşılıklı yer değiştirme

MADDE 29 ? (1) Aynı hizmet bölgesi illerde aynı unvan ve branşta (Değişik ibare:RG-2/3/2018-30348) standardın uygun olması hâlinde karşılıklı olarak yer değiştirebilir.


07 Ocak 2026 14:39

aynı hizmet bölgesi derken alt bölge kuralları mı acaba?

