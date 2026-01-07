Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : gül-feşan

eüaş atandım yardım


07 Ocak 2026 14:27
eüaş atandım yardım
4 b li yim istifa ederek mi geçecem ve şu an maaş ne kadar tahmini

dollylenovo
Aday Memur
07 Ocak 2026 14:38

Memur mu


Legolaskaracı
Memur
07 Ocak 2026 14:39
evet

Copmeister
07 Ocak 2026 14:46

ocak ayı 86.428


brkgkçe
Aday Memur
07 Ocak 2026 14:48
hangi il, işyeri?

mustafa akyol
Şef
07 Ocak 2026 15:23

İlk altı ay %8 düşük olacaktır, Ocak-2026 zammı ile 71.000&#8378;-73.000&#8378; arası alırsınız. Asaleti alınca 76.000&#8378;-79.000&#8378; bandına çıkarsınız. Hayırlı olsun.


Legolaskaracı
Memur
07 Ocak 2026 15:24
tahmini ne zaman başlanır

mustafa akyol
Şef
07 Ocak 2026 15:28

Sizden evrak istenecek kuruluşun resmi sitesini takip ediniz orda süreç açıklanır. Evrak Toplama, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması tebligat vs. 2-3 ay sürebilir.

Legolaskaracı
Memur
07 Ocak 2026 15:30
tamamdır. çok teşekkürler ve eüaş memur kadrosu için nasıl bir kurumdur ne iş yaparlar

dollylenovo
Aday Memur
07 Ocak 2026 15:31

Yan gelip yatarlar.

Şaka bir yana çok bir iş yoğunluğu yok. Rahat bir kurum.

Legolaskaracı
Memur
07 Ocak 2026 15:34
biraz daha spesifik açıklama yapabilir misiniz mesela idari ve mali işler birimlerinde görev alınacak anladığım kadarıyla, ek olarak hes te çalışacam oraya atanmışım.

mustafa akyol
Şef
07 Ocak 2026 15:39

Ne demek hayırlı olsun tekrardan, kurum teknik bir kurum memurlar idari görevlerde çalışırlar genelde, memurlar maaş konusunda memnundurlar. İş yoğunluğu da olan zamanlar vardır. Taşra (işletmeler) ve Genel Müdürlük arasında farklar olabilir. Coğrafi olarak dezavantajlı bölgelerde olması (taşra) zorlayıcı tarafıdır. Uzun süredir kurumdayım ve ben memnunum, umarım sizde memnun olursunuz.

