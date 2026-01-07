Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

4B Sözleşmeli Personele 1000 TL taban aylığa zam nasıl etkiyecek?


07 Ocak 2026 14:29
4B Sözleşmeli Personele 1000 TL taban aylığa zam nasıl etkiyecek?

Arkadaşlar bizim tahakkuk kalemlerimizde TABAN AYLIK diye bir ödeme yok.

Maaş robotuna göre hesaplayınca 1000 tl artış hiçbir kalemde gözükmüyor. Sadece sözleşme ücreti var.

Bu 1000 tl bize nasıl yansıyacak?

Çok Yazılan Konular

Aralık Ayı Enflasyon TahminiMemurlar net maaş robotu hesabı yanlış yapması.%17.57 + 1. 000 TL kesinleşen memur zammıAralık enflasyonu 0.89 toplam zam oranı 18.60 1000 tl lik zam ne durumdaKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesi90'lı Yıllarda Karşılaştırmalı Enflasyon ve Memur Zammı HaberiNe kadar maaş alıyorsunuz? (halk ve akraba dilinde)% 3 Kesinti ne zaman olacak? Vergili Maaş Hesabı

Sözlük

Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 1 güne bir söz bırak 1 görüyorum ki çaresizliği hiç tatmamışsınız hayatınızda 2 daha önce açılmış konuları okyanusun dibinden bulup güncelleme 1 kabare 1

Son Haberler

108 teknik sorumlu ve 104 futbol menajeri PFDK'ye sevkedildiMeteoroloji'den 22 il için uyarı: Fırtına ve şiddetli sağanak bekleniyor!Ankara'da emniyete ait otoparkta araç yangını. 6 tır zarar gördüYalova'da SGK avukatı görevi başında öldürüldüGümüşhane'de akademisyen evinde ölü bulundu

Editörün Seçimi

Aralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL kesinleşen memur zammıUzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.