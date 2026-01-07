KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan

2025/2 türkiye taşkömürü kurumuna atananlar


07 Ocak 2026 14:59
2025/2 türkiye taşkömürü kurumuna atananlar

Arkadaşlar bu kuruma atanan kimler var iletişim halinde olalım.İşe başlama süreci,sağlık raporu filan süreç nasıl işliyor bilgisi olan varmı


ba2han
Aday Memur
07 Ocak 2026 16:02
Bennn
