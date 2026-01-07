Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan

2026 Ocak Dönemi İller Arası Tayin


07 Ocak 2026 15:10
2026 Ocak Dönemi İller Arası Tayin

İyi günler herkese.

Ben kadrolu hemşire olarak 7.5 yıldır bir şehir hastanesinde çalışıyorum. Hizmet puanım:9913. Bu dönemki iller arası tayinde tercih verdim. İlk tercih:Sakarya Yenikent Hastanesi (münhal kadro:10) ve ikinci tercih:Ankara Etlik Hastanesi'nden (münhal kadro:100) hangisi gelir acaba? Açılan kadro sayısı olarak arada 10 kat fark var. Yenikent geçen Haziran Dönemi 5 kişilik kadro açmış ve yerleşenler listesinde 8 bin küsür puanlı bir yerleşen görmüştüm. Gelme olasılığı sizce nedir?

Çok Yazılan Konular

Tıbbi sekreterler ve mutemetler bakabilir mi?Alt bölge tayiniBoşanmaya bağlı tayinBoşanma tayini hk.Bursa şehir hastanesi nerede ev tutmalıyım?Taban ek ödemeHastanelerde özellikli birimİller arası becayiş oluyor mu?Sağlık bakanlığı büro personel 3+1 e tabi mi?İl içi eş durumu - sağlık personeli eşi olan öğretmen

Sözlük

güne bir söz bırak 1 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 1 daha önce açılmış konuları okyanusun dibinden bulup güncelleme 1 kabare 1 görüyorum ki çaresizliği hiç tatmamışsınız hayatınızda 2

Son Haberler

108 teknik sorumlu ve 104 futbol menajeri PFDK'ye sevkedildiMeteoroloji'den 22 il için uyarı: Fırtına ve şiddetli sağanak bekleniyor!Ankara'da emniyete ait otoparkta araç yangını. 6 tır zarar gördüYalova'da SGK avukatı görevi başında öldürüldüGümüşhane'de akademisyen evinde ölü bulundu

Editörün Seçimi

Aralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL kesinleşen memur zammıUzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.