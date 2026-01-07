Yazılı sınavda ekonomiden nasıl geçerim?

Kamu Personeli \ Bakanlıklar
07 Ocak 2026 15:23
Merhaba,

Ticaret Bakanlığı Uzman Yardımcılığı sınavına gireceğim. Uluslararası İlişkilerden giriyorum ancak yine de %30 Temel ekonomi soruyorlar. İktisat hiç bilmiyorum.

b) Genel ekonomi bilgisi sınavı

Genel i&#775;ktisat bilgisi ve teorileri, türkiye ve dünya ekonomisinde yaşanan güncel gelişmeler, küresel dış ticarette yaşanan güncel gelişmeler, ticaret bakanlığının görev ve yetki alanında bulunan konularla i&#775;lgili güncel gelişmeler.

Bu şekilde belirtilmiş. Bir hafta gibi bir sürem olacak çalışmak için. En çok nelere odaklanmalıyım, hangi kaynaklara bakmalıyım? Teşekkür ederim.

