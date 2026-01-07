üniversitelerde yöneticilerin çağa ayak uyduramaması.

dünya dijitalleşti. türkiye dijitalleşti. her şey teknolojik oldu. atanan teknik veya idari personel yöneticiden 100 kat daha fazla süreci okuyabiliyor. hala kırtasiye rezilliği ile uğraşıyor ünideki idari yöneticiler fakülte sekreterleri, müdürler daire başkanları hepsi bu durumda. müdürüme bir şeyi ikna edemiyoruz. yapın edin dediği şeyi bilmiyor. anlamıyor. çoğu daha usb ye alışamadı. usb takmayı bile bilmiyor.

rotasyon yok. değişim yok. zorumlu hizmet yok. ohhh birini bul gel başkan sekreter ol. mis gibi 40 yıl aynı yerde çağa ayak uydurma. sonra kamu niye hantal. teknolojik imkanları tam kullansak kamu büyük bir tasarruf yapar. geldiğimiz çağda artık personelin amiri kullandığı programın kendisi. amiri görmüyor bile. üniversitelerde tayin sistemi gelmeli. özellikle yönetici olanlar aynı diğer bakanlık gibi sürekli rotasyona tabi tutulmalı. ya da bulunduğu yerde kalacaksa kendini güncellenmeli.