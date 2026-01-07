Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan

eş durumu tayininde süre sınırı


07 Ocak 2026 15:48
eş durumu tayininde süre sınırı

eş durumu ile gelen personel 1 yılını doldurmuş ancak 2 yılını doldurmamış ise isteğe bağlı iller arası yer değiştirmeye başvurabilir mi.

ilanda 2 yıl şartı yazıyor ama yönetmelikte yer alan müracaat sınırlamaları başlığında bir yıl olması şarttır yazıyor. bu husus iller arası yer değiştirmede geçersiz mi.

bilen arkadaşlar veya bu şekilde atanan arkadaşlar varsa yardımcı olurlarsa memnun olurum.

