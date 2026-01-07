Atama tercih listesi oluşturma

Atama döneminde Birinci Bölge tecihlerinde 59 il, İkinci Bölge tercihlerinde 22 il yazmak durumundayız. Bir-iki günde bu sıralamayı oluşturmak hata yapmamıza sebep olabilir. O yüzden ben tercihlerimi şimdiden sıralamaya başlamak istedim. Bunu kolaylaştıracak bir yol ararken herkesin faydalanabileceği bir sayfa oluşturmaya karar verdim.

https://tercihlist.com/tercihlerim

sitesinden siz de kendi tercih listenizi şimdiden oluşturmaya başlayabilirsiniz.

Sıralamaların kaydını tutabilmek için üyelik sistemi de olması gerekiyordu. Giriş sayfasında basit bir kullanıcı adı ve parola belirleyin. Kişisel bilgileriniz (e-posta, telefon numarası vs.) istenmediği için parola sıfırlama özelliği de yok. Bu nedenle parolanızı unutmamanız gerekiyor. Unutursanız yeni bir üyelik açıp listeyi baştan yapmanız gerekir.

Kullanıcı hesabı oluşturup giriş yaptıktan sonra BİRİNCİ BÖLGE ve İKİNCİ BÖLGE tercih listelerinden birini seçip listenizi sürükle bırak özelliğiyle oluşturabilirsiniz.