Gönüllü Şark Dilekçe

Arkadaşlar gönüllü şark için en az 1 defa şark yapmak ve bati ilinde 3 yil doldurma şartı var benim batıda şu an 3 yıl dolmadı gönüllü olarak dilekçe yazsam gitme şansım olur mu acaba?

Arkadaşlar gönüllü şark için en az 1 defa şark yapmak ve bati ilinde 3 yil doldurma şartı var benim batıda şu an 3 yıl dolmadı gönüllü olarak dilekçe yazsam gitme şansım olur mu acaba?