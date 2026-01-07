Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Gönüllü Şark Şırnak mı Hakkari mi tavsiye?


07 Ocak 2026 16:20
Gönüllü Şark Şırnak mı Hakkari mi tavsiye?
Arkadaşlar, gönüllü Şark için talepte bulundum, tercih zamanı geldiğinde Şırnak Hakkari düşünüyorum, bu illerde bekar olarak tek başına görev yapan var mı, hangi ili tavsiye edersiniz, lojman durumu nedir bekar için, kalacak yer alternatifler nelerdir, buradan veya özelden yazarak yardımcı olacak olan olursa sevinirim.

Klcknn
Aday Memur
07 Ocak 2026 16:36

Şırnak'taym kardeşim yaz pişman olmazsın.


Klcknn
Aday Memur
07 Ocak 2026 16:38

Lojman var kaçıncı yılın bilmiyorum ama ortlama 9 . Yılı olan bir memur normal lojman çıkıyor. Bekar lojmanida var . Bekar içinde evli içinde ideal bir yer .

Klcknn
Aday Memur
07 Ocak 2026 16:39

Hakkari de ilk şarkımı yaptım tavsiye etmiyorum


SapiensX
Aday Memur
07 Ocak 2026 17:19
Teşekkür ederim sağ ol cevap verdiğin için, bekarım, 15.yıldayım meslekte, atanıp geldiğimizde lojman işi nasıl olur hiç bilgim yok, başlama yaptığımızda başvurunca hemen çıkar mı acaba, gönüllü şarkta bize tercih yaptırılacakmış ilk sıraya yazayım o zaman Şırnak yani umarım açılır.

Alidmr58
Memur
07 Ocak 2026 17:25

Puanınız düşükse Hakkari Şırnak gelmez. Buraların süresi kısa diye herkes buraları yazıyor. Puanı düşük olanlara da 6 yıllık Şanlıurfa/ Diyarbakır gibi iller geliyor.


SapiensX
Aday Memur
07 Ocak 2026 17:26
Bir de biz şimdi istiyorum seçeneğini seçip kaydet dedik, döküm al butonundan çıktı alıp personele teslim ettik, akabinde tercih hakkı tanınacakmış, zaten başvuru esnasında butona basınca emin misiniz diye son kez sorduğu uyarı kutusunda tercih yapacağımı biliyorum gibi bir cümle vardı, daha önce tek tercih hakkı tanındığı olmuş ama anladığım kadarıyla bu sefer birden fazla tercih yaptırılacak, bu tercih süreci hakkında net bilgisi olan yazabilir, umarım ters köşe olmayız, zaten çok tercih edilen bir şark ili düşüncem yok mesela Mardin Diyarbakır gibi..

Alidmr58
Memur
07 Ocak 2026 17:27

Gönüllü de olsa bütün doğu illerini yazmak zorundasın. Puanına göre hangisi gelirse

SapiensX
Aday Memur
07 Ocak 2026 17:27
Puanım 10.300, adı üzerinde gönüllü şarkta da mı puan devreye giriyor bu konularda hiç bilgim yok
SapiensX
Aday Memur
07 Ocak 2026 17:29
Tek avantaj ikinci şark olduğu için bir yıl erken yapacağız yanlış mı biliyorum?
