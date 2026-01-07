Atama sonucu yardım

KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
07 Ocak 2026 16:21
Merhabalar ben uluslararası ilişkiler mezunuyum puanım 76,89 bana gelmez diye tercih yapmadım ama taban puanlarda sgk büro memuru gördüm 76 puanla,onlar başka bir bölümden mi oluyor acaba bu konulara çok uzak kaldım beni aydınlatır mısınız,eğer atamayı kaçırdıysam 2024 puanıyla son bir atama daha var değil mi


metalikgri
Aday Memur
07 Ocak 2026 17:26
hocam sizin bölüm 80 puanla kapatmış muhtemelen başka bölümdür. kpss robotları 2025/2 den inceleyin. temmuzdaki atamada şansınızı deneyin mutlaka
