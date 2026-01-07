İşletme(4431) puanları neden bu kadar düşmüş?

2025/2 alımıyla atanan herkese hayırlı olsun öncelikle. Ben 2018 Kpss' den 92 alıp bir Kit kuruma atanmıştım, şimdi de Dhmi için tekrar hazırlanıyorum. 2024 Kpss puanı ile yapılan 3 merkezi alımın da 4431 ile tercih edilen kadrolarının puanlarını inceledim. 2018'e göre puanlarda bariz bir düşüş var(4-5 puan belki daha fazla). Bunun sebebi ne olabilir sizce? Şahsi düşüncem, aradan geçen 7 yılda işletme okullarının tercih edilmemesi ve puanların düşmesi ve sınavlarda daha az başarılı adayların işletme kontenjanlarına yerleşmesi. Yani eskisi gibi mühendislerle, mimarlarla, hukukçularla yarışamaması. Sonuçta Kpss bir sıralama sınavı ve tüm lisans mezunları aynı sınavda sıralanıyor. İkinci bir düşüncem de hayat pahalılığı, kiraların yüksekliği ve memur maaşlarının tatmin edici yönünün kalmaması sebepleriyle insanların memleketleri dışında tercih vermemesi. Sizin düşünceleriniz neler merak ediyorum. Tekrardan hazırlanan arkadaşlara başarılar, atanan arkadaşlara da huzurlu, bereketli bir gelecek diliyorum.