KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan

İşletme(4431) puanları neden bu kadar düşmüş?


07 Ocak 2026 16:23
İşletme(4431) puanları neden bu kadar düşmüş?

2025/2 alımıyla atanan herkese hayırlı olsun öncelikle. Ben 2018 Kpss' den 92 alıp bir Kit kuruma atanmıştım, şimdi de Dhmi için tekrar hazırlanıyorum. 2024 Kpss puanı ile yapılan 3 merkezi alımın da 4431 ile tercih edilen kadrolarının puanlarını inceledim. 2018'e göre puanlarda bariz bir düşüş var(4-5 puan belki daha fazla). Bunun sebebi ne olabilir sizce? Şahsi düşüncem, aradan geçen 7 yılda işletme okullarının tercih edilmemesi ve puanların düşmesi ve sınavlarda daha az başarılı adayların işletme kontenjanlarına yerleşmesi. Yani eskisi gibi mühendislerle, mimarlarla, hukukçularla yarışamaması. Sonuçta Kpss bir sıralama sınavı ve tüm lisans mezunları aynı sınavda sıralanıyor. İkinci bir düşüncem de hayat pahalılığı, kiraların yüksekliği ve memur maaşlarının tatmin edici yönünün kalmaması sebepleriyle insanların memleketleri dışında tercih vermemesi. Sizin düşünceleriniz neler merak ediyorum. Tekrardan hazırlanan arkadaşlara başarılar, atanan arkadaşlara da huzurlu, bereketli bir gelecek diliyorum.

Çok Yazılan Konular

2025/2 Sonuçlar ne zaman açıklanırTCDD 2025/2 atananlar2025/2 türkiye taşkömürü kurumuna atananlarAFAD makine mühendisliği2027-2028'de de tasarruf devam etcek mi?Kpss lisans tarihSonuçlar açıklandıTürkiye adalet akademisi başkanlığıZiraat mühendisleri platformu (ana konu)Harita, jeodezi ve fotogrametri, geomatik mühendisleri

Sözlük

Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 1 güne bir söz bırak 1 daha önce açılmış konuları okyanusun dibinden bulup güncelleme 1 görüyorum ki çaresizliği hiç tatmamışsınız hayatınızda 2

Son Haberler

Görevi başında kalp krizi geçiren Kıyı Emniyeti personeli hayatını kaybettiSuriye ordusu: SDG mevzileri meşru hedefBakan Tekin: 2002'den sonra eğitim öğretimde bir devrim yaşadıkDolar günü 43,04 TL'den tamamladıPKK/YPG, Halep'te işgal ettiği bölgelerde sivilleri hedef alıyor

Editörün Seçimi

Aralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL kesinleşen memur zammıUzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.