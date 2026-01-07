Gonullu Sark İcin Tercih

Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
07 Ocak 2026 16:39
2019 yilinda ilk sarktan dondum, bu sene gonullu sarka gidecegim. Daha onceki sarkimi batman ilinde yapmistim. Su anda evliyim ve subat ayinda tekrar tercih yapacagiz. Tekrardan batman yazmak istiyorum ama verilir mi verilmez mi bu konuda cok kararsizim ayrica ilk 4 tercihe batman, van, siirt ve bingol yazmak istiyorum, lojman ve geri kalan imkanlarim iyi olmasi acisindan. Bana yardimci olursaniz memnun olurum.


masterrrrr
Şef
07 Ocak 2026 17:41

guncel


Brsnememur
Aday Memur
07 Ocak 2026 17:48
gönüllü şarkta genelde kaçındı tercih geliyor

masterrrrr
Şef
07 Ocak 2026 18:00

bu sorunun cevabini bende merak ediyorum.

Brsnememur, 15 dk. önce
gönüllü şarkta genelde kaçındı tercih geliyor
