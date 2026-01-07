KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan

Eti Maden 2025/2 Atananlar


07 Ocak 2026 16:56
Eti Maden 2025/2 Atananlar

Herkese hayırlı olsun. Atanan arkadaşlar bu başlık altında toplanalım duyuru, evrak işleri vb için.

Kurumla ilgili mevcut çalışan arkadaşlardan da çalışma şartları, lojman misafirhane kullanımı hem taşra hem genel müdürlük için bilgi paylaşımına açığız


metalikgri
Aday Memur
07 Ocak 2026 17:07
Hayırlı olsun atanan herkese. Eskişehir Seyitgaziye atandım. Teslim edilecek evraklar eti madenin sitesinde açıklanmış ama son teslim tarihi yazmıyor. ne zamana kadar teslim etmemiz lazım acaba?
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

2025/2 Sonuçlar ne zaman açıklanırTCDD 2025/2 atananlar2025/2 türkiye taşkömürü kurumuna atananlarAFAD makine mühendisliği2027-2028'de de tasarruf devam etcek mi?Kpss lisans tarihSonuçlar açıklandıTürkiye adalet akademisi başkanlığıZiraat mühendisleri platformu (ana konu)Harita, jeodezi ve fotogrametri, geomatik mühendisleri

Sözlük

Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 1 görüyorum ki çaresizliği hiç tatmamışsınız hayatınızda 2 daha önce açılmış konuları okyanusun dibinden bulup güncelleme 1 güne bir söz bırak 1

Son Haberler

Görevi başında kalp krizi geçiren Kıyı Emniyeti personeli hayatını kaybettiSuriye ordusu: SDG mevzileri meşru hedefBakan Tekin: 2002'den sonra eğitim öğretimde bir devrim yaşadıkDolar günü 43,04 TL'den tamamladıPKK/YPG, Halep'te işgal ettiği bölgelerde sivilleri hedef alıyor

Editörün Seçimi

Aralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL kesinleşen memur zammıUzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.