Eti Maden 2025/2 Atananlar

07 Ocak 2026 16:59
Herkese hayırlı olsun. Atanan arkadaşlar bu başlık altında toplanalım duyuru, evrak işleri vb için.

Kurumla ilgili mevcut çalışan arkadaşlardan da çalışma şartları, lojman misafirhane kullanımı hem taşra hem genel müdürlük için bilgi paylaşımına açığız

