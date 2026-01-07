Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : gül-feşan

399dan 657ye geçerken


07 Ocak 2026 17:14
399dan 657ye geçerken
399dan 657ye geçerken Yıllık izin devrediliyor mu? Asalet için 1 sene beklemem gerekiyor mu?

Çok Yazılan Konular

TEİAŞ promosyonTCDD promosyonPTT A.Ş'de yeniden yapılanmaDSİ 2024 giyim yardımıeüaş atandım yardımEÜAŞ- elektrik üretim AŞ çalışma koşulları hakkındaKit reformuTEİAŞ görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavı 2025BOTAŞ çalışanları -BOTAŞ mülakatTMO muhasebe

Sözlük

güne bir söz bırak 1 görüyorum ki çaresizliği hiç tatmamışsınız hayatınızda 2 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 1 daha önce açılmış konuları okyanusun dibinden bulup güncelleme 1

Son Haberler

Görevi başında kalp krizi geçiren Kıyı Emniyeti personeli hayatını kaybettiSuriye ordusu: SDG mevzileri meşru hedefBakan Tekin: 2002'den sonra eğitim öğretimde bir devrim yaşadıkDolar günü 43,04 TL'den tamamladıPKK/YPG, Halep'te işgal ettiği bölgelerde sivilleri hedef alıyor

Editörün Seçimi

Aralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL kesinleşen memur zammıUzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.