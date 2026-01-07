KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
DSİ 25/2 atananlar


07 Ocak 2026 18:32
DSİ 25/2 atananlar

Herkese hayırlı olsun. Atanan arkadaşlar bu başlık altında toplanalım duyuru, evrak işleri vb için.

Kurumla ilgili mevcut çalışan arkadaşlardan da çalışma şartları, lojman misafirhane kullanımı hem taşra hem genel müdürlük için bilgi paylaşımına açığız


elazığa mühendis olarak atandım. bugün aradım kurumun elazığ şubesini. evraklar için atandığımız ildeki birimi aradım. evrakların ankaradaki genel müdürlüğe gönderileceğini söyledi ama genel merkez web sitesinde izlenecek adımlar ile ilgili bir duyuru paylaşacakmış.

