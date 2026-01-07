Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
EGM BOŞANMA MAZERET TAYİNİ


07 Ocak 2026 20:21
EGM BOŞANMA MAZERET TAYİNİ

Arkadaşlar batıda 9. yılımdayım bu sene ilk defa şarka gidecektim fakat eşimle anlaşmalı boşanıyoruz ve mahkeme kararı ile doğuya 7 il yazıp erken gitmeyi planlıyorum fakat atama dönemi geldiğinde atamaya da tabii olucam mazeret tayini ile doğuya atanırsam normal atamaya da mı tabii olup tekrar başka yere atanma durumu olur mu


44girl
Aday Memur
07 Ocak 2026 20:45

Emniyet DUL'ları sevmez


masterrrrr
Şef
07 Ocak 2026 20:56

Ne alaka la? Emniyetin bizi sevmesine gerek yok, insan kendisini sevsin yeterli.

44girl, 56 dk. önce

Emniyet DUL'ları sevmez



