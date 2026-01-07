Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

Polis Olmak İsteyenler Okusun


07 Ocak 2026 20:28
Polis Olmak İsteyenler Okusun

Olmayın amk sakın olmayın sürünürsünüz hayatınız işkence gibi yavaş yavaş gider

Babanız sizi Polis yapmayı istiyorsa emin olun sizi sevmiyordur sadece sizi yük olarak görüyordur

Sakın o hataya düşmeyin

Gidin temizlikçi olun ama Polis olmayın

