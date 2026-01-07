Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han

Adalet Bakanlığı Eş Tayini


07 Ocak 2026 21:02
Adalet Bakanlığı Eş Tayini

Adalet bakanlığında eş tayini yazdim olumsuz geldi itiraz ettim ne zaman açıklanır daha öncesinde böyle bir sorunla karşılaşan itiraz eden var mı

