20 Aydır işsiz bir veteriner hekimim, doktora eğitimime devam edemedim

2024 yılında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nden mezun oldum ve veteriner hekim oldum ama hiç iş bulamadım. Hiçbir geçim kaynağı bulamadım, yaklaşık 20 ay 4 gündür işsizim. Maddi olarak bitik durumda olduğum için doktora eğitimimi bile bırakmak zorunda kaldım.

Ölene kadar işsiz ve bir sığıntı gibi mi kalacağım?