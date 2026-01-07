20 Aydır işsiz bir veteriner hekimim, doktora eğitimime devam edemedim

Kamu Personeli \ Bakanlıklar
07 Ocak 2026
2024 yılında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nden mezun oldum ve veteriner hekim oldum ama hiç iş bulamadım. Hiçbir geçim kaynağı bulamadım, yaklaşık 20 ay 4 gündür işsizim. Maddi olarak bitik durumda olduğum için doktora eğitimimi bile bırakmak zorunda kaldım.

Ölene kadar işsiz ve bir sığıntı gibi mi kalacağım?

