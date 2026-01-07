Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Dönem sonu e-okul giriş problemi.


07 Ocak 2026 22:14
Dönem sonu e-okul giriş problemi.

akşamdan beri eokula giremiyorum. Her sene her sene aynı sıkıntılar. Yetişmesi gereken bi ton iş var, ama eokula girilmiyor. bi işi de düzgün yapın..


bahçesaray
Şef
07 Ocak 2026 22:17
açık mebbis yd den girmeyin
