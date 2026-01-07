Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : bilgisayartekniker

Sözleşmeliden KPSS ile Kadroluya Geçiş


07 Ocak 2026 22:14
Sözleşmeliden KPSS ile Kadroluya Geçiş

Herkese selamlar. Sözleşmeli memur iken kpss ile kadrolu başka bir memuriyeti kazanırsak direkt istifa edip yeni kazandığımız kadrolu memuriyete başlayabiliyor muyuz ? sözleşmeliden kadroluya geçişte herhangi bir engel var mıdır ?


Mavi.Ufuklar
Daire Başkanı
07 Ocak 2026 22:47

Şayet kasttettiğiniz 4b sözleşmeli ise, engel yok, bekleme süresi de yok. Kastettiğiniz kit sözleşmeli ise de engel olarak 3 yılı tamamlamış olma şartı var, bekleme süresi de yok yine.

4b sözleşmeli iken, mevzuata göre fesih tarihinden 30 gün önceden bildirimde bulunulması gerektiği yazılı olsa da çoğu kurum 30 gün mevzusuna takılmıyor. Engel çıkartabilecekleri bir durum da yok. Diyelim ki, üst üste 10 günden fazla bir süre işe gitmediniz, yapabilecekleri en fazla şey yine ilişiğinizi kesmek olacak ve bir yaptırım da uygulayamayacaklar. Üstelik o 10 günün ücretini de ödemek zorunda kalacaklar.

Ben de 4b sözleşmeli iken kit sözleşmeliye geçmiştim, fesih dilekçemi verdiğim gün ilişiğimi kestiler ve 2 gün sonra yeni kurumda işe başladım.


Boldness
Aday Memur
07 Ocak 2026 23:00

Hocam teşekkürler cevabınız için. Ben sözleşmeli olarak zabıt katibi olarak çalışıyorum. Amacım kendi bölümüm olur bölümsüz merkezi atama olur kpss ile kadrolu başka bir kuruma geçmek. Anladığım kadarıyla bu mümkün. Oldukça sevindirici bir durum benim için.

Mavi.Ufuklar, 42 dk. önce

Şayet kasttettiğiniz 4b sözleşmeli ise, engel yok, bekleme süresi de yok. Kastettiğiniz kit sözleşmeli ise de engel olarak 3 yılı tamamlamış olma şartı var, bekleme süresi de yok yine.

4b sözleşmeli iken, mevzuata göre fesih tarihinden 30 gün önceden bildirimde bulunulması gerektiği yazılı olsa da çoğu kurum 30 gün mevzusuna takılmıyor. Engel çıkartabilecekleri bir durum da yok. Diyelim ki, üst üste 10 günden fazla bir süre işe gitmediniz, yapabilecekleri en fazla şey yine ilişiğinizi kesmek olacak ve bir yaptırım da uygulayamayacaklar. Üstelik o 10 günün ücretini de ödemek zorunda kalacaklar.

Ben de 4b sözleşmeli iken kit sözleşmeliye geçmiştim, fesih dilekçemi verdiğim gün ilişiğimi kestiler ve 2 gün sonra yeni kurumda işe başladım.

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Belediye mühendis maaşı hkSözleşmeli Personel-Kit Sözleşmeli PersonelMerkezi yerleştirmeler ve kurum ilanları arasında istifa ve yeniden atanma (4Bkadrolar)657 den KİT(399),e GEÇİŞSözleşmeli personel alım hk.Sözleşmeliden KPSS ile Kadroluya GeçişSözleşmeli Kadroya Geçişte Derece Hk.4B Sözleşmeli Hakarı Nelerdir ?Üniversite hastanesinden sağlık bakanlığına geçiş

Sözlük

daha önce açılmış konuları okyanusun dibinden bulup güncelleme 1 hatalı yazılan entryi üç dakikadan sonra düzeltmek 1 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 1 umre 1 ayrı dünyaların insanıyız 1 meydanı boş bulmak 1 güne bir söz bırak 1 görüyorum ki çaresizliği hiç tatmamışsınız hayatınızda 1 salavat 1

Son Haberler

Öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturmaEski belediye başkanı, bıçaklı saldırıda öldürüldüMardin'de iki kardeşin evde ölü bulunmasına ilişkin 1 gözaltıTayini çıkan validen 4 öğrencili köy okuluna veda ziyaretiSanal kumarda mal varlığını kaybeden öğretmen hayatına son verdi

Editörün Seçimi

Aralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL kesinleşen memur zammıUzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.