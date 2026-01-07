Sözleşmeliden KPSS ile Kadroluya Geçiş

Şayet kasttettiğiniz 4b sözleşmeli ise, engel yok, bekleme süresi de yok. Kastettiğiniz kit sözleşmeli ise de engel olarak 3 yılı tamamlamış olma şartı var, bekleme süresi de yok yine.

4b sözleşmeli iken, mevzuata göre fesih tarihinden 30 gün önceden bildirimde bulunulması gerektiği yazılı olsa da çoğu kurum 30 gün mevzusuna takılmıyor. Engel çıkartabilecekleri bir durum da yok. Diyelim ki, üst üste 10 günden fazla bir süre işe gitmediniz, yapabilecekleri en fazla şey yine ilişiğinizi kesmek olacak ve bir yaptırım da uygulayamayacaklar. Üstelik o 10 günün ücretini de ödemek zorunda kalacaklar.

Ben de 4b sözleşmeli iken kit sözleşmeliye geçmiştim, fesih dilekçemi verdiğim gün ilişiğimi kestiler ve 2 gün sonra yeni kurumda işe başladım.