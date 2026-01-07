Döner sermayesi olmayan kuruma görevlendirme

Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Arkadaşlar merhaba devlet hastanesinde sağlık sınıfında fizyoterapist olarak görev yapan bir sağlıkçıyım döner sermayesi olmayan Aile ve Sosyal politikalar il müdürlüğüne 1 ay valilik oluru ile geçici görevlendirme ile gittim resen bir görevlendirme bu bana bu 1 ay için teşvik ve sabit ek ödeme almazsın dediler doğru mu benim bildiğim döner sermayesi olmayan bir kuruma resen geçici görevlendirmede hak kaybına uğramamak için ödeme yapılıyor du ben mi yanlış biliyorum bilgisi olan var mı ?

